Независимая группа по обеспечению готовности к пандемиям и реагированию на них (IPPPR) заявила, что уроки пандемии Covid-19 до сих пор не были системно интегрированы в глобальные программы здравоохранения. По мнению экспертов, это оставляет мир уязвимым к распространению вирусов и вспышкам инфекционных заболеваний, сообщает The National.

В докладе Hiding in Plain Sight: Mpox and the Cost of Neglecting Known Threats группа связывает распространение mpox с недостатком подготовки и инвестиций в устойчивость сообществ. За первые девять месяцев 2026 года более чем в 82 странах зафиксировали свыше 14 тысяч подтверждённых случаев mpox и 50 смертей. Цель вакцинировать 6,4 млн человек в Африке достигнута не была.

Вспышки в Африке и Азии

Эксперты также обратили внимание на ситуацию с Эболой в Центральной Африке. По данным Министерства здравоохранения Демократической Республики Конго, по состоянию на 29 октября во время нынешней вспышки зарегистрировали 10 351 подтверждённый случай и 5 340 смертей. В материале отмечается, что распространению вируса способствуют проницаемые границы между ДР Конго, Угандой и Руандой.

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По словам органов здравоохранения, локальные вспышки Эболы в Африке получали недостаточно инвестиций в эпидемиологический надзор, исследования, системы общественного здравоохранения и необходимые средства, в том числе вакцины. В Бангладеш тем временем продолжается вспышка лихорадки денге: по состоянию на 30 октября болезнь унесла 418 жизней и привела к более чем 133 тысячам госпитализаций, согласно данным министерства здравоохранения страны. Также сообщается о более чем 1 200 смертях от кори.

Доверие к системе здравоохранения

Эксперт по глобальной безопасности здравоохранения Хелен Кларк подчеркнула, что нельзя игнорировать спорадические болезни с эпидемическим потенциалом. Президент World Neighbours Тим Превитт, в свою очередь, заявил, что после пандемии Covid-19 сообщества утратили доверие к органам здравоохранения, а дезинформация в ДР Конго осложняет реагирование на Эболу.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что с 30 января 2020 года мир находился в состоянии чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения примерно 70% времени. В октябре представители Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ совместно с ВОЗ провели в Эр-Рияде учения по реагированию на смоделированную вспышку болезни.

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