一项新研究显示，自闭症儿童与面孔感知相关的大脑活动不同于神经典型同龄人。具体而言，随着年龄增长，神经典型儿童的这些信号会变得更专门用于识别面孔，而自闭症儿童中未记录到相同的模式，ScienceDaily报道。

分析全部脑电图信号

这项研究发表于《Nature Mental Health》期刊。由詹姆斯·麦克帕特兰领导的研究人员使用了Autism Biomarkers Consortium for Clinical Trials的数据。他们分析了约400名自闭症儿童的脑电图记录；该数据集还涵盖不同年龄的神经典型参与者。

实验期间，儿童观看人脸和普通物体的图像。不同于此前常聚焦于头皮上有限数量信号记录点的研究，作者处理了全部128个脑电图电极的信号。他们利用机器学习方法检验，是否能根据大脑活动的特征判断儿童正在观看哪一种图像。

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在神经典型儿童中，脑电图记录对正在观看人脸的指示比自闭症儿童更准确。此外，在神经典型参与者中，根据大脑活动判断儿童究竟在看什么的能力随年龄增长而提高，但在自闭症组中没有表现出类似的年龄变化趋势。

差异可能更早出现

作者还发现了一些迹象，表明面孔感知的差异可能在N170信号之前就已出现。这是一种电活动变化，通常在人看到面孔约170毫秒后被记录到。早期研究主要聚焦于N170，而该信号在自闭症人士中可能出现得更晚。

科学家强调，这些结果尚未准备好用于临床应用。同时，所发现的大脑活动模式可能有助于寻找自闭症生物标志物，并识别可能从个体化支持中获益的儿童。研究人员特别指出，自闭症并不总是与需要干预的困难相关。

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