Новое исследование показало, что мозговая активность, связанная с восприятием лиц, у детей с аутизмом отличается от активности нейротипичных сверстников. В частности, с возрастом эти сигналы у нейротипичных детей становятся более специализированными для распознавания лиц, тогда как у детей с аутизмом такого же паттерна не зафиксировали, сообщает ScienceDaily.

Анализ всех сигналов ЭЭГ

Работа опубликована в журнале Nature Mental Health. Исследователи под руководством Джеймса Макпартланда использовали данные Autism Biomarkers Consortium for Clinical Trials. Они проанализировали записи электроэнцефалографии примерно 400 детей с аутизмом; набор данных также охватывал нейротипичных участников разного возраста.

Во время экспериментов дети рассматривали изображения человеческих лиц и обычных предметов. В отличие от предыдущих исследований, которые часто сосредотачивались на ограниченном количестве мест регистрации сигналов на коже головы, авторы обработали сигналы со всех 128 электродов ЭЭГ. С помощью методов машинного обучения они проверяли, можно ли по характеру мозговой активности определить, какое изображение рассматривал ребенок.

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У нейротипичных детей записи ЭЭГ точнее указывали на просмотр лиц, чем у детей с аутизмом. Кроме того, способность определять по мозговой активности, что именно рассматривал ребенок, улучшалась с возрастом у нейротипичных участников, но не продемонстрировала аналогичной возрастной динамики в группе с аутизмом.

Различия могут возникать раньше

Авторы также обнаружили признаки того, что различия в восприятии лиц могут появляться еще до сигнала N170. Это изменение электрической активности, которое обычно фиксируют примерно через 170 миллисекунд после того, как человек видит лицо. Более ранние работы преимущественно сосредотачивались именно на N170, который у людей с аутизмом может возникать позже.

Ученые подчеркивают, что результаты еще не готовы для клинического применения. В то же время выявленные паттерны мозговой активности потенциально могут помочь в поиске биомаркеров аутизма и определении детей, которым может быть полезна индивидуально подобранная поддержка. Исследователи отдельно отмечают, что аутизм не всегда связан с трудностями, требующими вмешательства.

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