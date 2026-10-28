乌克兰78%的医疗机构能够自主运营——卫生部

截至2026年10月1日，乌克兰“能力网络”中78%的医疗机构在电力、供水和供热中断期间能够自主运行。乌克兰卫生部通报了这一消息。

乌克兰卫生部通报了这一消息。

据卫生部指出，今年年初，具备此能力的医疗机构比例为52%。为确保在没有集中供应的情况下正常运转，医院配备了发电机、独立锅炉房和水井，部分机构还安装了太阳能电池板。

截至10月初，所有具备应急能力网络的医疗机构均配备了发电机。94%的医疗机构拥有独立锅炉房，78%配备了水井，42%安装了太阳能电池板。

总体而言，医疗机构已储备了4.6千吨燃料，以满足电力供应中断期间设备运行的需求。

据悉，卫生部正与其他政府部门及国际合作伙伴共同提供额外发电机，并实施建设独立锅炉房、太阳能电站及其他能源设备的项目。

关于医疗机构为2026/2027年秋冬时期做准备的工作，已由卫生部2026年9月22日第1394号命令予以规定。

这些措施旨在帮助医院在集中供能中断期间维持正常运转，确保医疗服务不中断。

来源：RBC-乌克兰

需要提醒的是，基辅的医院将配备热能、电力和水的备用供应源。

此前，政府已修订了医疗机构的空袭警报期间运作规则。

基辅已全面完成国家儿童专科医院“奥赫马特迪特”的重建工作，该医院曾于2024年7月因俄罗斯导弹袭击而受损。

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