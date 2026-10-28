W Ukrainie 78% placówek służby zdrowia może funkcjonować samodzielnie — Ministerstwo Zdrowia

Według stanu na 1 października 2026 r. 78% placówek medycznych należących do sieci o wysokiej odporności na Ukrainie jest w stanie funkcjonować w trybie autonomicznym w przypadku przerw w dostawach energii elektrycznej, wody i ciepła. Informację tę podało Ministerstwo Zdrowia.

Informację tę podało Ministerstwo Zdrowia.

Jak zaznaczono w Ministerstwie Zdrowia, na początku roku odsetek takich placówek wynosił 52%. Aby móc funkcjonować bez scentralizowanego zaopatrzenia, szpitale wyposażono w generatory, autonomiczne kotłownie i studnie, a część z nich posiada również panele słoneczne.

Na początku października wszystkie placówki należące do sieci gotowej do działania posiadały generatory. Autonomiczne kotłownie znajdują się w 94% placówek, studnie — w 78%, a panele słoneczne — w 42%.

Ogółem placówki medyczne zgromadziły 4,6 tys. ton paliwa niezbędnego do działania sprzętu podczas przerw w dostawach energii elektrycznej.

Zaznaczono, że Ministerstwo Zdrowia wraz z innymi organami państwowymi i partnerami międzynarodowymi dostarcza dodatkowe generatory oraz realizuje projekty związane z instalacją autonomicznych kotłowni, elektrowni słonecznych i innego sprzętu energetycznego.

Przygotowanie placówek medycznych do okresu jesienno-zimowego 2026/2027 r. zostało określone w zarządzeniu Ministerstwa Zdrowia z dnia 22 września 2026 r. nr 1394.

Celem tych działań jest zapewnienie szpitalom możliwości funkcjonowania w przypadku zakłóceń w scentralizowanym zaopatrzeniu w energię oraz nieprzerwane świadczenie pomocy medycznej.

Źródło: RBC-Ukraina

Przypomnijmy, że szpitale w Kijowie będą dysponowały rezerwowymi źródłami ciepła, światła i wody.

Wcześniej rząd zmienił zasady funkcjonowania placówek medycznych podczas alarmów powietrznych.

W Kijowie całkowicie zakończono odbudowę Narodowego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego „Okhmatdyt”, uszkodzonego w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego w lipcu 2024 roku.

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