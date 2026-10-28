В Украине 78 % медицинских учреждений могут работать автономно — Минздрав

По состоянию на 1 октября 2026 года 78 % медицинских учреждений сети «Способная» в Украине могут автономно функционировать во время перебоев с электро-, водо- и теплоснабжением. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Как отметили в Минздраве, в начале года таких учреждений было 52%. Для работы без централизованного снабжения больницы оснащаются генераторами, автономными котельными и скважинами, а часть из них также имеет солнечные панели.

По состоянию на начало октября все учреждения, входящие в сеть, оснащены генераторами. Автономные котельные имеются в 94% учреждений, скважины — в 78%, а солнечные панели — в 42%.

В целом медицинские учреждения накопили 4,6 тыс. тонн топлива, необходимого для работы оборудования во время перебоев с электроснабжением.

Отмечается, что Минздрав совместно с другими государственными органами и международными партнерами поставляет дополнительные генераторы и реализует проекты по установке автономных котельных, солнечных электростанций и другого энергетического оборудования.

Подготовку медицинских учреждений к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов определил приказ Минздрава от 22 сентября 2026 года № 1394.

Цель мероприятий — помочь больницам работать во время перебоев с централизованным снабжением энергоресурсами и не прерывать оказание медицинской помощи.

Источник: РБК-Украина

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