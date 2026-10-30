Две международные работы программы LITMUS определили неинвазивные методы, способные точно диагностировать метаболически ассоциированную стеатотическую болезнь печени (MASLD) и оценивать её тяжесть. Исследователи сравнивали анализы крови, методы визуализации и эластографию с результатами биопсии печени, оценёнными экспертами-патологами, сообщает News-Medical.

Две работы программы LITMUS

Основное исследование LITMUS, опубликованное в The Lancet, охватило более 1 500 пациентов. В нём оценивались анализы крови и измерения жёсткости печени с помощью ультразвуковых методов.

Дополнительное исследование LITMUS Imaging, опубликованное в Nature Medicine, изучало передовые методы магнитно-резонансной томографии и эластографии у более чем 350 пациентов. Обе работы являются частью программы LITMUS, которую источник назвал крупнейшим международным проектом по оценке диагностических инструментов для заболеваний печени.

Программа LITMUS объединила 53 партнёра из академической среды и промышленности. Её задачей были разработка, валидация и оценка точности биомаркеров для диагностики MASLD и более тяжёлой формы заболевания — метаболически ассоциированного стеатогепатита (MASH).

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Результаты оценки тестов

Для выявления выраженного фиброза и цирроза наивысшую диагностическую точность продемонстрировали протеомная панель SOMAScan, магнитно-резонансная эластография и эластографические инструменты на базе FibroScan, в том числе показатель Agile 3+. Анализы крови ELF и ADAPT также превысили заранее определённые пороги эффективности для выявления цирроза.

Для выявления так называемого at-risk MASH — группы, на которую ориентировано большинство клинических испытаний, — установленному порогу точности соответствовала только панель SOMAScan. В то же время регуляторы требуют подтверждения at-risk MASH для набора участников в исследования поздних фаз, поэтому биопсия печени, вероятно, пока будет оставаться необходимой.

Простой и недорогой анализ крови на гамма-глутамилтрансферазу (гамма-GT) превзошёл распространённый показатель FIB-4 как первоначальный метод оценки. Исследователи предположили, что после него для уточнения тяжести состояния можно использовать ELF или FibroScan, однако такой подход всё ещё требует дальнейшей валидации до внедрения в системах здравоохранения.

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