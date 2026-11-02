Украинские и литовские хирурги спасли месячного младенца с врождённым пороком развития

В Днепре команда украинских и литовских врачей успешно прооперировала одномесячного ребенка с атрезией пищевода — врожденным пороком, при котором пищевод не имеет нормального соединения с желудком.

На момент операции малыш весил всего 2,5 кг. Из-за небольшого возраста и веса ребенка операция была особенно сложной.

Хирурги провели операцию торакоскопическим методом, используя эндоскопическое оборудование. Такая техника позволяет выполнять вмешательство через небольшие разрезы без широкого вскрытия грудной клетки и снижает травматичность операции.

Операция прошла успешно. Сейчас ребенок уже дома, чувствует себя хорошо и набирает вес.

Источник: Министерство здравоохранения Украины

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