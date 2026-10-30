Международное исследование NISSC1-LTE показало, что оцениваемая выживаемость без прогрессирования заболевания через 10 лет после аутологичной трансплантации гемопоэтических клеток составила 60% среди пациентов с ранним тяжелым системным склерозом. Общая выживаемость за этот период достигла 71%, сообщает News-Medical.

Наблюдение длилось более девяти лет

Исследователи проанализировали данные 80 пациентов, которым впервые провели аутологичную трансплантацию гемопоэтических клеток в 2012–2016 годах. Медианная продолжительность наблюдения после процедуры составила 9,2 года. В проекте участвовали 13 центров во Франции, Германии, Нидерландах, Италии, Испании, Швейцарии и Бразилии.

На момент последнего наблюдения 34 из 80 участников, или 43%, были живы и не нуждались в дальнейшей иммуносупрессивной терапии. Медианный показатель поражения кожи по модифицированной шкале Роднана снизился с 24 баллов в начале исследования до шести через пять лет и до пяти через 10 лет.

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Риски процедуры остаются существенными

Показатели функции легких в целом оставались стабильными: медианная форсированная жизненная емкость легких составляла 72% от прогнозируемого значения до трансплантации и 71% через 10 лет. Диффузионная способность легких по монооксиду углерода изменилась с 59% до 61% от прогнозируемого значения.

За время наблюдения умерли 18 пациентов. Пять ранних смертей, или 6% всей когорты, исследователи связали с трансплантацией; девять — с прогрессированием болезни, две — со злокачественными новообразованиями после процедуры и еще две — с тяжелыми поздними инфекциями. Оцениваемая смертность без рецидива через 10 лет составила 13%.

Авторы отметили, что исследование носило наблюдательный характер и не предусматривало контрольной группы для прямого сравнения с другими методами лечения. Данные части участников были неполными, а 12 пациентов были потеряны для дальнейшего наблюдения. Результаты опубликованы в журнале The Lancet Rheumatology.

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