Zdjęcie: 42-letnia mieszkanka Lwowa urodziła dziesiąte dziecko

We Lwowie 42-letnia Anna urodziła dziesiąte dziecko — dziewczynkę o imieniu Evelinka. Siedem z dziesięciu porodów tej kobiety odbyło się w Drugim Zespole Medycznym we Lwowie.

W rodzinie Anny jest teraz pięciu chłopców i pięć dziewczynek. Dzieci bardzo czekały na siostrzyczkę, ponieważ chciały, aby w rodzinie była taka sama liczba chłopców i dziewczynek.

Pierwszy poród kobiety miał miejsce 14 lat temu. Przez wszystkie te lata towarzyszy jej lekarz Oleg Dankow, któremu Anna całkowicie ufa.

Kobieta opowiada, że tym razem obawiała się ewentualnych komplikacji, jednak poród przebiegł łatwiej, niż się spodziewała.

Wychowywanie dziesięciorga dzieci wymaga ścisłej organizacji: każde z nich ma własny harmonogram i obowiązki. A 14-letni syn samodzielnie sporządził nawet harmonogram pomocy mamie w okresie poporodowym.

Źródło: Drugie Stowarzyszenie Medyczne we Lwowie (Facebook)

We Lwowie pasażerka serwisu taksówkowego Uklon urodziła dziecko właśnie podczas przejazdu do szpitala położniczego. Przyszła mama spieszyła się do placówki medycznej, jednak chłopczyk postanowił przyjść na świat jeszcze w drodze. Obecnie matka i noworodek czują się dobrze.

Ukraińska obrończyni Ewa Jung Smirnowa urodziła dziecko w Kijowie. Córka przyszła na świat miesiąc po śmierci taty – 28 sierpnia na froncie zginął żołnierz Daniil Serfer Smirnow.

W kijowskim miejskim szpitalu położniczym nr 2 podczas rosyjskiego ataku 24 września urodził się chłopiec. Jego mama Alona zaczęła rodzić w zwykłej sali, ale z powodu wybuchów lekarze natychmiast przenieśli ją do specjalnie przygotowanego schronu. To właśnie tam zakończył się poród.

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