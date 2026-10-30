图片：一名42岁的利沃夫女子生下了第十个孩子

在利沃夫，42岁的安娜生下了第十个孩子——一个名叫埃维琳卡的女孩。她十次分娩中有七次是在利沃夫第二医疗联合体进行的。

安娜家现在有五个男孩和五个女孩。孩子们一直非常期待这个小妹妹的到来，因为他们希望家里男孩和女孩的人数能持平。

安娜第一次分娩是在14年前。这些年来，一直由奥列格·丹科夫医生为她提供产科护理，安娜对他完全信任。

这位母亲表示，这次她曾因可能出现的并发症而感到紧张，但分娩过程比她预期的要顺利得多。

养育十个孩子需要周密的安排：每个人都有自己的作息表和职责。而14岁的儿子甚至自己制定了一份产后帮助妈妈的日程表。

来源：利沃夫第二医疗联合体（Facebook）

在利沃夫，一名Uklon打车服务的乘客在前往产科医院的途中生下了孩子。这位准妈妈正赶往医院，但小男孩却决定在途中就来到这个世界。目前，母亲和新生儿都一切安好。

乌克兰女战士叶娃·尤恩加·斯米尔诺娃在基辅生下了孩子。女儿的出生距离父亲牺牲仅过去一个月——8月28日，军人达尼伊尔·塞尔费尔·斯米尔诺夫在前线阵亡。

9月24日，在基辅市第2产科医院，一名男婴在俄罗斯袭击期间出生。他的母亲阿廖娜起初在普通病房开始分娩，但由于爆炸声不断，医护人员紧急将她转移到一个临时搭建的避难所。分娩就在那里完成了。

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