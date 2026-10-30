Фото: 42-річна львів’янка народила десяту дитину

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У Львові 42-річна Анна народила десяту дитину — дівчинку Евелінку. Сім із десяти пологів жінки відбулися у Другому медичному об’єднанні Львова.

У родині Анни тепер п’ятеро хлопчиків і п’ятеро дівчаток. Діти дуже чекали на сестричку, адже хотіли, щоб у сім’ї кількість хлопців і дівчат була однаковою.

Перші пологи жінки відбулися 14 років тому. Усі ці роки її супроводжує лікар Олег Данков, якому Анна повністю довіряє.

Жінка розповідає, що цього разу хвилювалася через можливі складнощі, однак пологи пройшли легше, ніж вона очікувала.

Виховання десятьох дітей потребує чіткої організації: у кожного є власний розклад та обов’язки. А 14-річний син навіть самостійно склав графік допомоги мамі на післяпологовий період.

Джерело: Друге медичне об’єднання Львова (Facebook)

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