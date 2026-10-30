Фото: 42-летняя жительница Львова родила десятого ребенка

Во Львове 42-летняя Анна родила десятого ребенка — девочку Эвелинку. Семь из десяти родов женщины прошли во Втором медицинском объединении Львова.

В семье Анны теперь пять мальчиков и пять девочек. Дети с нетерпением ждали сестричку, ведь хотели, чтобы в семье количество мальчиков и девочек было одинаковым.

Первые роды у женщины состоялись 14 лет назад. Все эти годы её ведёт врач Олег Данков, которому Анна полностью доверяет.

Женщина рассказывает, что на этот раз волновалась из-за возможных сложностей, однако роды прошли легче, чем она ожидала.

Воспитание десяти детей требует четкой организации: у каждого есть свой распорядок дня и обязанности. А 14-летний сын даже самостоятельно составил график помощи маме на послеродовой период.

Источник: Второе медицинское объединение Львова (Facebook)

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