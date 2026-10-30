W Polsce profesor Małgorzata Gałązka-Sobotka z Uczelni Łazarskiego zaproponowała wprowadzenie obowiązkowego profilaktycznego badania lekarskiego raz na pięć lat. Jej zdaniem regularne wykonywanie takich badań należy powiązać z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia zdrowotnego obywateli, informuje RMF24.

Propozycja podczas debat w Sejmie

Ekspertka przedstawiła rekomendację podczas Narodowej Debaty o Zdrowiu w Sejmie. Wydarzenie zorganizowano wspólnie przez Sejm Polski, Naczelną Izbę Lekarską i Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Jego celem było osiągnięcie porozumienia ponad podziałami politycznymi, aby poprawić jakość leczenia.

Gałązka-Sobotka stwierdziła, że zdrowie jest podstawą bezpieczeństwa państwa i powinno być traktowane jako kluczowa inwestycja, a nie wydatek. Według niej system powinien skupiać się nie tylko na reagowaniu na choroby, lecz także na wzmacnianiu zdrowia całego społeczeństwa. Zaznaczyła również, że inwestycje w profilaktykę i utrzymanie zdrowia mogą przynosić nawet czterokrotny zwrot, w tym dzięki wyższej produktywności i lepszemu wykorzystaniu kapitału ludzkiego.

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Dostęp do opieki medycznej

Przewodnicząca Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska podkreśliła, że reformę ochrony zdrowia należy rozpocząć od zapewnienia pacjentom szybkiego dostępu do niezbędnej pomocy. Wskazała na istniejące bariery w dostępie do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistów i opieki domowej.

Uczestnicy debaty mówili również o społecznym i powszechnym charakterze publicznego systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Stwierdzili, że bez państwowej ochrony zdrowia 95% Polek i Polaków nie byłoby w stanie samodzielnie opłacić leczenia. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowiska medycznego i strony społecznej, a Ministerstwo Zdrowia reprezentował wiceminister Tomasz Maciejewski.

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