专家建议将保险与每五年一次的体检挂钩——RMF24

在波兰，拉扎尔斯基大学教授Małgorzata Gałązka-Sobotka建议引入每五年一次的强制性预防性体检。她认为，定期接受此类检查应与保持公民医疗保险的连续性挂钩，RMF24报道。

议会辩论中的提议

这名专家在议会举行的全国健康辩论期间提出了这一建议。该活动由波兰议会、最高医学会和家庭医生学院共同组织。其目标是在超越政治分歧的基础上达成共识，以改善治疗质量。

Gałązka-Sobotka表示，健康是国家安全的基础，应被视为一项关键投资，而非支出。她称，该体系不仅应着眼于应对疾病，还应着眼于增强整个社会的健康。她还指出，对预防和健康维护的投资可带来高达四倍的回报，其中包括通过提高生产率和更好地利用人力资本实现的回报。

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获得医疗服务

护士和助产士总委员会主席Mariola Łodzińska强调，医疗改革应从确保患者能够快速获得必要帮助开始。她指出，在获得初级医疗医生、专科医生和居家护理方面存在障碍。

辩论参与者还谈到了波兰公共医疗服务体系的社会性和普遍性。他们表示，如果没有国家医疗保健，95%的波兰女性和男性将无法自行支付治疗费用。医疗界和社会方面的代表参加了会议，卫生部则由副部长Tomasz Maciejewski代表出席。

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