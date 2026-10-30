Belgia wysyła mobilne laboratorium do Bunii, administracyjnego centrum prowincji Ituri na północnym wschodzie Demokratycznej Republiki Konga, aby wesprzeć badania nad szczepionkami i metodami leczenia szczepu wirusa Ebola Bundibugyo. Informuje o tym Anadolu Agency.

Laboratorium do badań na miejscu

Według Ministerstwa Zdrowia DR Konga laboratorium umożliwi prowadzenie analiz biologicznych bezpośrednio na obszarze, na którym pracują zespoły badawcze. Ma to ograniczyć potrzebę transportowania próbek do odległych ośrodków badawczych.

Belgijski minister spraw zagranicznych Maxime Prévot poinformował, że sprzęt jest dostarczany samolotem wojskowym w ramach belgijskiego mechanizmu reagowania kryzysowego B-FAST. Potwierdził również wsparcie dla DR Konga w zakresie nadzoru epidemiologicznego, zapobiegania chorobom i poprawy usług medycznych. Inicjatywę wspiera Unia Europejska.

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Wybuch epidemii w ośmiu prowincjach

Od początku wybuchu epidemii w maju w kraju odnotowano ponad 10 tysięcy potwierdzonych przypadków choroby i prawie 5 tysięcy zgonów, wynika z najnowszych oficjalnych danych. Choroba rozprzestrzeniła się w ośmiu prowincjach: Haut-Uele, Ituri, Kiwu Północnym, Kiwu Południowym, Bas-Uele, Tshopo, Ubangi Południowym i Ubangi Północnym. Epicentrum epidemii pozostaje Ituri.

Badania kandydatów na szczepionki

Obecnie nie ma zatwierdzonej szczepionki przeciwko szczepowi Bundibugyo. Wcześniej w tym tygodniu organy ochrony zdrowia DR Konga, przy wsparciu Światowej Organizacji Zdrowia, ogłosiły badanie kliniczne kandydatów na szczepionki wśród kontaktów potwierdzonych przypadków.

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