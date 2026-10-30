Бельгія відправляє мобільну лабораторію до ДР Конго для досліджень Еболи — Anadolu Agency

Бельгія направляє мобільну лабораторію до Бунії, адміністративного центру провінції Ітурі на північному сході Демократичної Республіки Конго, щоб підтримати дослідження вакцин і методів лікування штаму вірусу Ебола Бундібугіо. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Лабораторія для досліджень на місці

За даними Міністерства охорони здоров'я ДР Конго, лабораторія дасть змогу проводити біологічні аналізи безпосередньо в районі роботи дослідницьких груп. Це має зменшити потребу в перевезенні зразків до віддалених центрів тестування.

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево повідомив, що обладнання доправляють військовим літаком у межах бельгійського механізму екстреного реагування B-FAST. Він також підтвердив підтримку ДР Конго у сфері епідеміологічного нагляду, профілактики захворювань та вдосконалення медичних послуг. Ініціативу підтримує Європейський Союз.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Спалах у восьми провінціях

Від початку спалаху в травні в країні зафіксували понад 10 тисяч підтверджених випадків хвороби та майже 5 тисяч смертей, свідчать останні офіційні дані. Хвороба поширилася у восьми провінціях: Верхнє Уеле, Ітурі, Північне Ківу, Південне Ківу, Нижнє Уеле, Тшопо, Південне Убангі та Північне Убангі. Епіцентром спалаху залишається Ітурі.

Випробування кандидатних вакцин

Наразі схваленої вакцини проти штаму Бундібугіо немає. Раніше цього тижня органи охорони здоров'я ДР Конго за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я оголосили про клінічне випробування кандидатних вакцин серед контактів підтверджених випадків.

Читай нас у