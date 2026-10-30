比利时正向刚果民主共和国东北部伊图里省行政中心布尼亚派遣一座移动实验室，以支持对本迪布焦埃博拉病毒株疫苗和治疗方法的研究。据阿纳多卢通讯社报道。

用于现场研究的实验室

根据刚果民主共和国卫生部的数据，该实验室将能够在研究团队工作的地区直接开展生物分析。这将减少把样本运送至偏远检测中心的需求。

比利时外交部长马克西姆·普雷沃表示，设备正通过军用飞机在比利时B-FAST紧急响应机制框架下运送。他还确认将支持刚果民主共和国开展流行病学监测、疾病预防和医疗服务改善工作。该倡议得到欧盟支持。

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八个省份暴发疫情

最新官方数据显示，自5月暴发疫情以来，该国已记录超过1万例确诊病例和近5000例死亡。疾病已蔓延至八个省：上韦莱、伊图里、北基伍、南基伍、下韦莱、楚阿帕、南乌班吉和北乌班吉。伊图里仍是疫情的中心。

候选疫苗试验

目前尚无获批的针对本迪布焦毒株的疫苗。本周早些时候，刚果民主共和国卫生部门在世界卫生组织支持下宣布，将在确诊病例的接触者中开展候选疫苗临床试验。

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