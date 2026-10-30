Бельгия направляет мобильную лабораторию в Бунию, административный центр провинции Итури на северо-востоке Демократической Республики Конго, чтобы поддержать исследования вакцин и методов лечения штамма вируса Эбола Бундибугио. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Лаборатория для исследований на месте

По данным Министерства здравоохранения ДР Конго, лаборатория позволит проводить биологические анализы непосредственно в районе работы исследовательских групп. Это должно сократить необходимость перевозки образцов в удаленные центры тестирования.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево сообщил, что оборудование доставляют военным самолетом в рамках бельгийского механизма экстренного реагирования B-FAST. Он также подтвердил поддержку ДР Конго в сфере эпидемиологического надзора, профилактики заболеваний и совершенствования медицинских услуг. Инициативу поддерживает Европейский Союз.

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Вспышка в восьми провинциях

С начала вспышки в мае в стране зафиксировали более 10 тысяч подтвержденных случаев заболевания и почти 5 тысяч смертей, свидетельствуют последние официальные данные. Болезнь распространилась в восьми провинциях: Верхнее Уэле, Итури, Северное Киву, Южное Киву, Нижнее Уэле, Чопо, Южное Убанги и Северное Убанги. Эпицентром вспышки остается Итури.

Испытания кандидатных вакцин

В настоящее время одобренной вакцины против штамма Бундибугио нет. Ранее на этой неделе органы здравоохранения ДР Конго при поддержке Всемирной организации здравоохранения объявили о клиническом испытании кандидатных вакцин среди контактов подтвержденных случаев.

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