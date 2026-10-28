日本在消化杜尔斯红藻时发现EVYR肽——News-Medical

日本北海道大学的科学家发现了一种名为EVYR的肽，它会在食用红藻杜尔斯（Devaleraea inkyuleei）消化过程中释放。在实验室条件下，该化合物抑制了二肽基肽酶IV（DPP-IV），这可能对调节血糖水平具有重要意义。发表于《Food Bioscience》期刊的这项研究结果由News-Medical报道。

EVYR肽如何发挥作用

研究人员在实验室中重现了人体消化过程，并分析了生长在北海道寒冷沿海水域的红藻杜尔斯。在这一过程中，释放出了由四种氨基酸组成的EVYR。

进食后，血糖水平升高，胰腺分泌胰岛素，帮助细胞吸收葡萄糖以产生能量。DPP-IV酶会分解刺激胰岛素分泌的激素。研究人员表示，EVYR肽抑制DPP-IV可能会使这些激素的活性维持更长时间。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

肽的数量仍有待评估

该团队利用液相色谱-串联质谱法，测量了体外消化杜尔斯粉末期间产生的EVYR数量。研究人员由此对这种由藻类形成的生物活性肽进行了定量测定。

蛋白质序列比较和计算机建模还表明，EVYR也可能在其他红藻的消化过程中释放。研究作者指出，后续研究必须确定人体内产生的肽数量是否足以影响血糖水平。

关注我们在