Naukowcy z Uniwersytetu Hokkaido w Japonii odkryli peptyd EVYR, który uwalnia się podczas trawienia jadalnej czerwonej algi dulse Devaleraea inkyuleei. W warunkach laboratoryjnych związek ten hamował enzym dipeptydylopeptydazę IV, czyli DPP-IV, co może mieć znaczenie dla regulacji poziomu glukozy we krwi. O wynikach badania opublikowanego w czasopiśmie Food Bioscience informuje News-Medical.

Jak działa peptyd EVYR

Badacze odtworzyli w laboratorium proces trawienia człowieka i przeanalizowali dulse — czerwoną algę rosnącą w zimnych wodach przybrzeżnych Hokkaido. W trakcie tego procesu uwolnił się EVYR, składający się z czterech aminokwasów.

Po posiłku poziom glukozy we krwi wzrasta, a trzustka wydziela insulinę, która pomaga komórkom przyswajać glukozę w celu produkcji energii. Enzym DPP-IV rozkłada hormony stymulujące wydzielanie insuliny. Według badaczy hamowanie DPP-IV przez peptyd EVYR może dłużej podtrzymywać aktywność tych hormonów.

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Ilość peptydu wymaga jeszcze oceny

Zespół zastosował chromatografię cieczową sprzężoną z tandemową spektrometrią mas, aby zmierzyć ilość EVYR powstającego podczas trawienia in vitro proszku dulse. W ten sposób naukowcy ilościowo określili bioaktywny peptyd powstały z algi.

Porównanie sekwencji białkowych i modelowanie komputerowe wykazały również, że EVYR może potencjalnie uwalniać się podczas trawienia innych czerwonych alg. Autorzy pracy zaznaczają, że dalsze badania muszą ustalić, czy ilość peptydu powstająca w organizmie człowieka jest wystarczająca, aby wpływać na poziom glukozy we krwi.

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