Учёные Университета Хоккайдо в Японии обнаружили пептид EVYR, который высвобождается при переваривании съедобной красной водоросли дульсе Devaleraea inkyuleei. В лабораторных условиях это соединение подавляло фермент дипептидилпептидазу IV, или DPP-IV, что может иметь значение для регуляции уровня глюкозы в крови. О результатах исследования, опубликованного в журнале Food Bioscience, сообщает News-Medical.

Как действует пептид EVYR

Исследователи воспроизвели в лаборатории процесс пищеварения человека и проанализировали дульсе — красную водоросль, растущую в холодных прибрежных водах Хоккайдо. В ходе этого процесса высвободился EVYR, состоящий из четырёх аминокислот.

После еды уровень глюкозы в крови повышается, а поджелудочная железа выделяет инсулин, который помогает клеткам усваивать глюкозу для производства энергии. Фермент DPP-IV расщепляет гормоны, стимулирующие секрецию инсулина. По данным исследователей, подавление DPP-IV пептидом EVYR может дольше поддерживать активность этих гормонов.

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Количество пептида ещё предстоит оценить

Команда применила жидкостную хроматографию с тандемной масс-спектрометрией, чтобы измерить количество EVYR, образующегося при переваривании порошка дульсе in vitro. Так учёные количественно определили биологически активный пептид, образовавшийся из водоросли.

Сравнение белковых последовательностей и компьютерное моделирование также показали, что EVYR потенциально может высвобождаться при переваривании других красных водорослей. Авторы работы отмечают, что дальнейшие исследования должны установить, достаточно ли количества пептида, образующегося в организме человека, чтобы влиять на уровень глюкозы в крови.

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