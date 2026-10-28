对美国乙型肝炎疫苗接种建议可能变化的建模显示，年轻人中的慢性感染数量可能大幅增加。研究人员评估了放弃在新生儿出生后最初数小时内进行普遍接种所带来的后果，Live Science报道。

此前，美国疾病控制与预防中心建议所有新生儿在出生后不久接种第一剂乙型肝炎病毒疫苗。2025年12月，免疫实践咨询委员会建议取消普遍接种建议，CDC接受了这一建议。不过，新方法的实施目前因法律行动而暂停。

推迟接种的后果

拟议方法规定，只有母亲HBV状态为阳性或未知的儿童才在出生后立即接种一剂。检测结果为阴性的母亲被建议与医生讨论孩子是否需要在出生时接种一剂。如果未立即接种，疫苗接种系列应不早于两个月龄开始。

根据作者的计算，在2026年出生的儿童中，将第一剂推迟至两个月龄，与出生时普遍接种相比，可能使到20岁时的慢性HBV感染数量增加19%。

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共同决策情景

科学家还模拟了一种情景，即父母与医生共同决定何时开始疫苗接种系列，或者是否开始接种。作者假设，在延迟接种策略下，约87%的儿童会在两岁前完成全程接种；而在共同临床决策方式下，这一比例为50%。

在这一覆盖率水平下，到20岁前获得的慢性感染数量可能增加83%。根据模型估计，每个年度年龄队列中约有180万人在20岁时可能仍对HBV易感，而在出生时普遍接种的情况下，这一数字将少于25万人。

乙型肝炎病毒可在分娩期间由母亲传给孩子，也可在出生后通过接触包括血液在内的少量体液传播。婴儿期或幼儿早期获得的感染中，超过90%会变为慢性。所有1000种建模变体中，出生时接种导致的慢性病例均少于两种替代情景。

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