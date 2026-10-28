Модель передбачила до 83% більше хронічних HBV-інфекцій у США — Live Science

Моделювання можливих змін у рекомендаціях щодо вакцинації проти гепатиту B у США показало, що кількість хронічних інфекцій серед молодих людей може суттєво зрости. Дослідники оцінили наслідки відмови від універсальної вакцинації новонароджених у перші години після народження, повідомляє Live Science.

Раніше Центри з контролю та профілактики захворювань США рекомендували вводити першу дозу вакцини проти вірусу гепатиту B усім новонародженим невдовзі після народження. У грудні 2025 року Консультативний комітет з практик імунізації порадив припинити універсальну рекомендацію, а CDC прийняли цю пораду. Водночас впровадження нового підходу наразі призупинене через судові дії.

Наслідки відтермінування вакцинації

Запропонований підхід передбачає введення дози відразу після народження лише дітям, матері яких мають позитивний або невідомий статус щодо HBV. Матерям із негативним результатом тесту пропонують обговорювати з лікарем, чи потрібна дитині доза при народженні. Якщо щеплення не зробили одразу, серію вакцинації мають розпочати не раніше двомісячного віку.

За розрахунками авторів, серед дітей, народжених у 2026 році, відтермінування першої дози до двох місяців може збільшити кількість хронічних HBV-інфекцій до 20-річного віку на 19% порівняно з універсальною вакцинацією при народженні.

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Сценарій спільного рішення

Науковці також змоделювали сценарій, за якого батьки разом із лікарем вирішують, коли або чи починати серію вакцинації взагалі. Автори припустили, що за відтермінованої стратегії повний курс щеплень до дворічного віку завершать близько 87% дітей, а за підходу зі спільним клінічним рішенням — 50%.

За такого рівня охоплення кількість хронічних інфекцій, набутих до 20 років, може зрости на 83%. За оцінкою моделі, приблизно 1,8 млн людей у кожній річній віковій когорті можуть залишатися сприйнятливими до HBV у 20 років, тоді як за універсальної вакцинації при народженні таких було б менш ніж 250 тис.

Вірус гепатиту B може передаватися від матері дитині під час пологів або після народження через контакт навіть із незначною кількістю біологічних рідин, зокрема крові. Понад 90% інфекцій, набутих у немовлячому або ранньому дитячому віці, стають хронічними. У всіх 1000 варіантів моделювання вакцинація при народженні призводила до меншої кількості хронічних випадків, ніж обидва альтернативні сценарії.

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