Моделирование возможных изменений в рекомендациях по вакцинации против гепатита B в США показало, что число хронических инфекций среди молодых людей может существенно вырасти. Исследователи оценили последствия отказа от всеобщей вакцинации новорождённых в первые часы после рождения, сообщает Live Science.

Ранее Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовали вводить первую дозу вакцины против вируса гепатита B всем новорождённым вскоре после рождения. В декабре 2025 года Консультативный комитет по практике иммунизации посоветовал прекратить всеобщую рекомендацию, и CDC приняли этот совет. В то же время внедрение нового подхода сейчас приостановлено из-за судебных разбирательств.

Последствия отсрочки вакцинации

Предлагаемый подход предусматривает введение дозы сразу после рождения только детям, матери которых имеют положительный или неизвестный статус HBV. Матерям с отрицательным результатом теста предлагают обсудить с врачом, нужна ли ребёнку доза при рождении. Если прививку не сделали сразу, серию вакцинации следует начать не ранее двухмесячного возраста.

Согласно расчётам авторов, среди детей, родившихся в 2026 году, отсрочка первой дозы до двухмесячного возраста может увеличить число хронических HBV-инфекций к 20 годам на 19% по сравнению со всеобщей вакцинацией при рождении.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Сценарий совместного решения

Учёные также смоделировали сценарий, при котором родители вместе с врачом решают, когда или следует ли вообще начинать серию вакцинации. Авторы предположили, что при отсроченной стратегии полный курс прививок к двухлетнему возрасту завершат около 87% детей, а при подходе с совместным клиническим решением — 50%.

При таком уровне охвата число хронических инфекций, приобретённых к 20 годам, может вырасти на 83%. По оценке модели, примерно 1,8 млн человек в каждой годовой возрастной когорте могут оставаться восприимчивыми к HBV в 20 лет, тогда как при всеобщей вакцинации при рождении таких было бы менее 250 тыс.

Вирус гепатита B может передаваться от матери ребёнку во время родов или после рождения через контакт даже с незначительным количеством биологических жидкостей, в том числе крови. Более 90% инфекций, приобретённых в младенчестве или раннем детстве, становятся хроническими. Во всех 1000 вариантах моделирования вакцинация при рождении приводила к меньшему числу хронических случаев, чем оба альтернативных сценария.

Читай нас в