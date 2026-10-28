Исследователи из Университета Эмори, Children's Healthcare of Atlanta и Технологического института Джорджии в Атланте разработали микрофлюидный тест GradientScreen для оценки реакции клеток острого лимфобластного лейкоза на комбинации препаратов. Как сообщает News-Medical, технология может предоставить врачам дополнительную информацию о чувствительности раковых клеток к терапии уже во время постановки диагноза.

Как работает тест

GradientScreen использует один образец крови или костного мозга пациента. Клетки лейкоза подвергают воздействию комбинаций из трех препаратов и измеряют, сколько раковых клеток выживает. Сравнение реакции на отдельные препараты и их сочетания позволяет определять комбинации и соотношения доз, которые лучше действуют вместе.

В отличие от отдельной проверки каждой пары препаратов и дозировок, микрофлюидная система позволяет оценить весь диапазон соотношений в схеме из трех препаратов за один эксперимент. Разработчики отмечают, что такой функциональный анализ может дополнять геномные данные, поскольку пациенты с одинаковыми генетическими мутациями могут по-разному реагировать на таргетную терапию.

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Результаты ретроспективного исследования

В ретроспективном исследовании проанализировали 17 образцов клеток лейкоза и костного мозга пациентов с острым лимфобластным лейкозом, предоставленных Aflac Cancer and Blood Disorders Center при Children's Healthcare of Atlanta. Результаты теста коррелировали с клиническими исходами лечения, в частности с уровнем остаточной болезни после индукционной терапии — первого месяца химиотерапии — и с возникновением рецидива.

Острый лимфобластный лейкоз составляет около 75% диагнозов лейкоза у детей. По приведенным изданием данным, примерно у 15% педиатрических пациентов случается рецидив, тогда как среди взрослых на рецидив или резистентное течение приходится около 50% случаев. Следующим шагом команда назвала распространение технологии на другие типы лейкоза, в частности острый миелоидный, а также на взрослых пациентов.

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