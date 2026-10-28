Сотрудники Королевской больницы Дарвина в Австралии жалуются на ухудшение самочувствия из-за запаха разлагающихся тел из переполненного морга. Об этом сообщает ABC News Australia со ссылкой на профсоюз Health Services Union.

Жалобы сотрудников патологоанатомической службы

Секретарь отделения HSU в Южной Австралии и Северной территории Билли Элрик заявил, что сотрудники патологоанатомической службы, в том числе медицинские учёные, работают непосредственно над устаревшим моргом больницы. По его словам, эти помещения имеют общую систему кондиционирования, через которую запахи регулярно распространяются в рабочие зоны.

По утверждению Элрика, сотрудники сообщали о недомогании, тошноте и психосоциальных травмах после контакта с запахом разлагающихся тел. По его словам, худшая ситуация возникает, когда в морг доставляют тела, уже находящиеся в состоянии разложения. Профсоюз также заявляет, что морг регулярно переполнен и не имеет надлежащих условий для обращения с такими телами.

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Элрик сказал, что ему известно о более чем дюжине жалоб сотрудников в правительство Северной территории. По его словам, в ответ персоналу предлагали освежители воздуха и маски. Предыдущее лейбористское правительство Северной территории в 2023 году объявляло о строительстве нового морга, однако эти планы не были реализованы.

Ремонт морга и жалобы на плесень

Министр здравоохранения Северной территории Стив Эджингтон заявил, что точную причину проблемы в морге ещё устанавливают, в том числе проверяют систему кондиционирования. В майском бюджете на морг предусмотрели 3 млн долларов: 1 млн долларов на новый проект и 2 млн долларов на ремонт и техническое обслуживание.

Профсоюз также утверждает, что власти недостаточно реагируют на жалобы на плесень в Casuarina Plaza, где размещены офисы NT Health, и в больнице Алис-Спрингс. По данным HSU, сотрудники сообщали о головокружении, головной боли и других симптомах. Эджингтон отметил, что ведомство ищет альтернативное помещение для персонала Casuarina Plaza, проводит глубокую уборку и должно выяснить причины появления плесени в Алис-Спрингс. Профсоюз рассматривает обращение в Комиссию по справедливому труду, если проблемы не будут устранены.

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