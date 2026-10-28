Pracownicy Królewskiego Szpitala w Darwinie w Australii skarżą się na pogorszenie samopoczucia z powodu zapachu rozkładających się ciał z przepełnionej kostnicy. Poinformowało o tym ABC News Australia, powołując się na związek zawodowy Health Services Union.

Skargi pracowników służby patomorfologicznej

Billy Elrick, sekretarz oddziału HSU w Australii Południowej i Terytorium Północnym, oświadczył, że pracownicy służby patomorfologicznej, w tym naukowcy medyczni, pracują bezpośrednio nad przestarzałą kostnicą szpitala. Jak powiedział, pomieszczenia te mają wspólny system klimatyzacji, przez który zapachy regularnie rozprzestrzeniają się do stref pracy.

Według Elricka pracownicy zgłaszali złe samopoczucie, nudności i urazy psychospołeczne po kontakcie z zapachem rozkładających się ciał. Jak stwierdził, najgorsza sytuacja ma miejsce, gdy do kostnicy trafiają ciała będące już w stanie rozkładu. Związek twierdzi również, że kostnica jest regularnie przepełniona i nie ma odpowiednich warunków do postępowania z takimi ciałami.

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Elrick powiedział, że wie o ponad tuzinie skarg pracowników złożonych do rządu Terytorium Północnego. Według niego w odpowiedzi personelowi oferowano odświeżacze powietrza i maski. Poprzedni laburzystowski rząd Terytorium Północnego ogłosił w 2023 roku budowę nowej kostnicy, jednak plany te nie zostały zrealizowane.

Remonty kostnicy i skargi na pleśń

Minister zdrowia Terytorium Północnego Steve Edgington oświadczył, że dokładna przyczyna problemu w kostnicy jest nadal ustalana, w tym sprawdzany jest system klimatyzacji. W majowym budżecie przewidziano na kostnicę 3 mln dolarów: 1 mln dolarów na nowy projekt i 2 mln dolarów na remonty oraz konserwację.

Związek twierdzi również, że władze niewystarczająco reagują na skargi dotyczące pleśni w Casuarina Plaza, gdzie znajdują się biura NT Health, oraz w szpitalu w Alice Springs. Według HSU pracownicy zgłaszali zawroty głowy, bóle głowy i inne objawy. Edgington zaznaczył, że resort szuka alternatywnych pomieszczeń dla pracowników Casuarina Plaza, przeprowadza gruntowne sprzątanie i ma ustalić przyczyny pojawienia się pleśni w Alice Springs. Związek rozważa zwrócenie się do Komisji ds. Uczciwej Pracy, jeśli problemy nie zostaną usunięte.

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