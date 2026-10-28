Modelowanie możliwych zmian w zaleceniach dotyczących szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w USA wykazało, że liczba przewlekłych zakażeń wśród młodych ludzi może znacząco wzrosnąć. Badacze ocenili skutki rezygnacji z powszechnego szczepienia noworodków w pierwszych godzinach po urodzeniu, informuje Live Science.

Wcześniej amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób zalecały podanie pierwszej dawki szczepionki przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B wszystkim noworodkom wkrótce po urodzeniu. W grudniu 2025 roku Komitet Doradczy ds. Praktyk Immunizacyjnych zalecił zakończenie powszechnego zalecenia, a CDC przyjęły tę poradę. Jednocześnie wdrożenie nowego podejścia jest obecnie wstrzymane z powodu działań prawnych.

Skutki opóźnienia szczepienia

Proponowane podejście przewiduje podanie dawki bezpośrednio po urodzeniu wyłącznie dzieciom, których matki mają dodatni lub nieznany status HBV. Matkom z ujemnym wynikiem testu proponuje się omówienie z lekarzem, czy dziecko potrzebuje dawki przy urodzeniu. Jeśli szczepienie nie zostanie wykonane od razu, serię szczepień należy rozpocząć nie wcześniej niż w wieku dwóch miesięcy.

Według obliczeń autorów, wśród dzieci urodzonych w 2026 roku opóźnienie pierwszej dawki do drugiego miesiąca życia może zwiększyć liczbę przewlekłych zakażeń HBV do 20. roku życia o 19% w porównaniu z powszechnym szczepieniem przy urodzeniu.

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Scenariusz wspólnego podejmowania decyzji

Naukowcy modelowali również scenariusz, w którym rodzice wspólnie z lekarzem decydują, kiedy lub czy w ogóle rozpocząć serię szczepień. Autorzy założyli, że przy strategii opóźnionej pełny cykl szczepień do drugiego roku życia ukończy około 87% dzieci, a przy podejściu opartym na wspólnej decyzji klinicznej — 50%.

Przy takim poziomie wyszczepienia liczba przewlekłych zakażeń nabytych do 20. roku życia może wzrosnąć o 83%. Według oceny modelu około 1,8 mln osób w każdej rocznej kohorcie wiekowej może pozostawać podatnych na HBV w wieku 20 lat, podczas gdy przy powszechnym szczepieniu przy urodzeniu byłoby ich mniej niż 250 tys.

Wirus zapalenia wątroby typu B może być przenoszony z matki na dziecko podczas porodu lub po urodzeniu poprzez kontakt nawet z niewielką ilością płynów ustrojowych, w tym krwi. Ponad 90% zakażeń nabytych w okresie niemowlęcym lub we wczesnym dzieciństwie staje się przewlekłych. We wszystkich 1000 wariantach modelowania szczepienie przy urodzeniu prowadziło do mniejszej liczby przewlekłych przypadków niż oba alternatywne scenariusze.

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