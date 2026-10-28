华盛顿州两周内发现5起麻疹输入病例——Ars Technica

1月的两周内，华盛顿州记录了5起与南卡罗来纳州疫情相关的独立麻疹输入。这些输入共导致该州居民出现26例病例，随后病毒传播得到控制。

据Ars Technica报道，相关结论基于发表在《NEJM Evidence》上的一项由华盛顿州卫生官员开展的研究。流行病学数据和全基因组测序显示，这并非一例输入病例随后引发的本地传播，而是5起独立的病毒输入。

病例聚集

首例在一名从南卡罗来纳州旅行返回的州居民身上发现。该居民在与一名麻疹患者接触后，于1月12日发病。基因检测显示，该病毒与南卡罗来纳州记录的样本高度匹配。此人的一名密切接触者也发病，随后被隔离。

最大的聚集性疫情出现在南卡罗来纳州居民于传染期内前往华盛顿州公共场所之后。与他们有接触的4人被感染。这些人随后前往学校、医疗机构和教堂，该聚集性疫情的病例总数在1月15日至2月17日期间达到14例。

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隔离与接触者追踪的作用

另有两名华盛顿州居民于1月15日至16日从南卡罗来纳州返回后发病，但未发现更多相关病例。在另一起事件中，一名人员旅行返回后遵守了隔离和检疫建议，因此未发生传播。

第五个聚集性疫情包括7例病例。一名州居民在州外旅行并与病人接触后，于1月19日发病，并在传染期内前往学校和医疗机构。其6名密切接触者发病。5例病例中的病毒基因组序列与来自南卡罗来纳州的样本几乎完全相同。

南卡罗来纳州的麻疹疫情从2025年10月2日持续至2026年4月26日。在此期间，该州确认了997例病例。根据美国疾病控制与预防中心的数据，今年确认的4,588例麻疹病例中，96%与美国的一起疫情有关。

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