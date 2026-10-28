В штате Вашингтон в течение двух недель января зафиксировали пять отдельных завозов кори, связанных со вспышкой в Южной Каролине. Они в общей сложности привели к 26 случаям заболевания среди жителей штата, прежде чем распространение вируса удалось остановить.

Как сообщает Ars Technica, выводы основаны на исследовании должностных лиц системы здравоохранения штата Вашингтон, опубликованном в NEJM Evidence. Эпидемиологические данные и полногеномное секвенирование показали, что речь шла не об одном завозном случае с последующим местным распространением, а о пяти отдельных завозах вируса.

Кластеры заболеваний

Первый случай выявили у жителя штата, который вернулся из поездки в Южную Каролину и заболел 12 января после контакта с человеком, больным корью. Генетическое исследование показало близкое соответствие вируса образцам, зафиксированным в Южной Каролине. Также заболел один близкий контакт этого человека, после чего его изолировали.

Крупнейший кластер возник после того, как жители Южной Каролины посещали общественные места в штате Вашингтон в заразный период. Заразились четыре человека, контактировавшие с ними. Впоследствии эти люди посещали школы, медицинские учреждения и церковь, а общее число случаев в этом кластере достигло 14 в период с 15 января по 17 февраля.

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Роль изоляции и отслеживания контактов

Еще двое жителей Вашингтона заболели после возвращения из Южной Каролины 15–16 января, однако дополнительных связанных случаев не выявили. В другом эпизоде человек после возвращения из поездки соблюдал рекомендации по изоляции и карантину, поэтому распространения не произошло.

Пятый кластер охватил семь случаев. Житель штата заболел 19 января после поездки за пределы штата и контакта с больными людьми, а в заразный период посетил школу и медицинское учреждение. Заболели шестеро его близких контактов. Геномные последовательности вируса в пяти случаях были почти идентичны образцам из Южной Каролины.

Вспышка кори в Южной Каролине продолжалась со 2 октября 2025 года по 26 апреля 2026 года. За это время в штате подтвердили 997 случаев. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, 96% из 4 588 подтвержденных случаев кори в этом году связаны со вспышкой в США.

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