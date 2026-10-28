W stanie Waszyngton w ciągu dwóch tygodni stycznia odnotowano pięć odrębnych zawleczeń odry związanych z ogniskiem w Karolinie Południowej. Doprowadziły one łącznie do 26 przypadków zachorowań wśród mieszkańców stanu, zanim udało się powstrzymać szerzenie wirusa.

Jak podaje Ars Technica, wnioski opierają się na badaniu urzędników ochrony zdrowia stanu Waszyngton opublikowanym w NEJM Evidence. Dane epidemiologiczne i sekwencjonowanie całego genomu wykazały, że nie chodziło o jeden zawleczony przypadek, po którym nastąpiła lokalna transmisja, lecz o pięć odrębnych zawleczeń wirusa.

Ogniska zachorowań

Pierwszy przypadek wykryto u mieszkańca stanu, który wrócił z podróży do Karoliny Południowej i zachorował 12 stycznia po kontakcie z osobą chorą na odrę. Badanie genetyczne wykazało bliską zgodność wirusa z próbkami zarejestrowanymi w Karolinie Południowej. Zachorowała również jedna bliska osoba kontaktowa tej osoby, po czym została odizolowana.

Największe ognisko powstało po tym, jak mieszkańcy Karoliny Południowej odwiedzali miejsca publiczne w stanie Waszyngton w okresie zakaźności. Zakaziły się cztery osoby, które miały z nimi kontakt. Osoby te następnie uczęszczały do szkół, placówek medycznych i kościoła, a łączna liczba przypadków w tym ognisku osiągnęła 14 w okresie od 15 stycznia do 17 lutego.

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Rola izolacji i śledzenia kontaktów

Kolejnych dwóch mieszkańców stanu Waszyngton zachorowało po powrocie z Karoliny Południowej 15–16 stycznia, ale nie wykryto dodatkowych powiązanych przypadków. W innym epizodzie osoba po powrocie z podróży zastosowała się do zaleceń dotyczących izolacji i kwarantanny, dlatego nie doszło do transmisji.

Piąte ognisko obejmowało siedem przypadków. Mieszkaniec stanu zachorował 19 stycznia po podróży poza stan i kontakcie z chorymi osobami, a w okresie zakaźności odwiedził szkołę i placówkę medyczną. Zachorowało sześcioro jego bliskich kontaktów. Sekwencje genomowe wirusa w pięciu przypadkach były niemal identyczne z próbkami z Karoliny Południowej.

Ognisko odry w Karolinie Południowej trwało od 2 października 2025 roku do 26 kwietnia 2026 roku. W tym czasie w stanie potwierdzono 997 przypadków. Według amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób 96% z 4 588 potwierdzonych przypadków odry w tym roku jest związanych z ogniskiem w USA.

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