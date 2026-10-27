联合国艾滋病规划署（UNAIDS）协调理事会否决了联合国秘书长在今年年底前终止该项目的提议。在一次特别会议上，理事会支持将其转型为一个规模更小、更聚焦的中心，Health Policy Watch报道。

UNAIDS执行主任温妮·比亚尼玛表示，理事会决定不终止该项目，而是对其进行转型并加强。她说，保留这一联合项目只是开始，之后必须妥善完成其转型。

过渡工作组

理事会指示执行主任成立一个过渡工作组。该工作组将包括秘书处和项目共同发起方的代表，以及由理事会非政府组织代表团提名的两名社区代表。

该工作组将与实施项目的国家合作，与利益相关方协商，并制定一份经过完整成本核算的过渡实施计划。比亚尼玛的任期将于12月底结束，因此联合国秘书长需要任命一名临时负责人来管理过渡进程。

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新中心的职能

工作组建议保留一个更精简的秘书处，重点关注四个领域：领导力和倡导、召集和协调、问责制、数据和目标，以及社区支持。秘书处应确保联合国在艾滋病病毒问题上的共同行动得到协调，并领导实施《全球艾滋病战略》，该战略旨在到2030年终结艾滋病。

技术和项目职能拟移交给作为UNAIDS共同发起方的10个联合国机构和世界银行。该项目在各国的存在今后可能会被整合到国家机构中，同时联合项目应保持在所有区域的存在。

秘书处的人员数量已从608人削减至294人。秘书处2026年的预算为8510万美元：55%用于人员，39%用于活动。尚未解决的问题包括过渡期的持续时间、UNAIDS在各国的存在形式，以及任命常任或临时执行主任。

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