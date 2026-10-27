Rada Koordynacyjna Wspólnego Programu ONZ ds. HIV/AIDS UNAIDS odrzuciła propozycję Sekretarza Generalnego ONZ, aby wygasić program do końca roku. Na specjalnym posiedzeniu rada poparła jego przekształcenie w mniejsze i bardziej skoncentrowane centrum, informuje Health Policy Watch.

Dyrektorka wykonawcza UNAIDS Winnie Byanyima oświadczyła, że rada zdecydowała nie wygaszać programu, lecz go przekształcić i wzmocnić. Jak zaznaczyła, zachowanie wspólnego programu jest dopiero początkiem, po którym należy właściwie przeprowadzić jego transformację.

Grupa przejściowa

Rada poleciła dyrektorce wykonawczej utworzenie przejściowej grupy roboczej. W jej skład mają wejść przedstawiciele sekretariatu i współsponsorów programu, a także dwoje przedstawicieli społeczności, których wskaże delegacja organizacji pozarządowych przy radzie.

Grupa będzie współpracować z krajami wdrażającymi programy, konsultować się z zainteresowanymi stronami oraz przygotuje w pełni skalkulowany plan wdrożenia transformacji. Kadencja Byanyimy kończy się pod koniec grudnia, dlatego Sekretarz Generalny ONZ będzie musiał wyznaczyć tymczasowego kierownika do zarządzania procesem przejściowym.

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Funkcje nowego centrum

Grupa robocza proponuje zachowanie bardziej kompaktowego sekretariatu, który skoncentruje się na czterech obszarach: przywództwie i rzecznictwie, zwoływaniu i koordynacji, rozliczalności, danych i celach oraz wsparciu społeczności. Sekretariat ma zapewniać koordynację wspólnych działań ONZ w zakresie HIV i kierowanie wdrażaniem Globalnej Strategii Walki z AIDS, której celem jest zakończenie AIDS do 2030 roku.

Funkcje techniczne i programowe proponuje się przekazać dziesięciu agencjom ONZ i Bankowi Światowemu, które są współsponsorami UNAIDS. Obecność programu w krajach może zostać następnie zintegrowana z instytucjami krajowymi, przy czym wspólny program ma zachować obecność we wszystkich regionach.

Liczbę pracowników sekretariatu już zmniejszono z 608 do 294 osób. Budżet sekretariatu na 2026 rok wynosi 85,1 mln dolarów: 55% przeznaczono na personel, a 39% na działalność. Do nierozstrzygniętych kwestii należą czas trwania okresu przejściowego, format obecności UNAIDS w krajach oraz powołanie stałego lub tymczasowego dyrektora wykonawczego.

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