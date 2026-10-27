Координационный совет Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу UNAIDS отклонил предложение Генерального секретаря ООН свернуть программу к концу года. На специальном заседании совет поддержал ее преобразование в меньший и более сфокусированный центр, сообщает Health Policy Watch.

Исполнительный директор UNAIDS Винни Бьяньима заявила, что совет решил не сворачивать программу, а трансформировать и усилить ее. По ее словам, сохранение совместной программы — лишь начало, после которого необходимо надлежащим образом провести ее преобразование.

Переходная группа

Совет поручил исполнительному директору создать переходную рабочую группу. В нее должны войти представители секретариата и софинансирующих программу организаций, а также двое представителей сообществ, которых выдвинет делегация неправительственных организаций при совете.

Группа будет сотрудничать со странами, реализующими программы, консультироваться с заинтересованными сторонами и подготовит полностью просчитанный план реализации перехода. Срок полномочий Бьяньимы заканчивается в конце декабря, поэтому Генеральному секретарю ООН потребуется назначить временного руководителя для управления переходным процессом.

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Функции нового центра

Рабочая группа предлагает сохранить более компактный секретариат, который сосредоточится на четырех направлениях: лидерстве и адвокации, созыве и координации, подотчетности, данных и целях, а также поддержке сообществ. Секретариат должен обеспечивать координацию совместных действий ООН по ВИЧ и руководство реализацией Глобальной стратегии по борьбе со СПИДом, направленной на прекращение СПИДа к 2030 году.

Технические и программные функции предлагается передать десяти учреждениям ООН и Всемирному банку, которые являются софинансорами UNAIDS. Присутствие программы в странах в дальнейшем может быть интегрировано в национальные учреждения, при этом совместная программа должна сохранить присутствие во всех регионах.

Численность персонала секретариата уже сократили с 608 до 294 сотрудников. Бюджет секретариата на 2026 год составляет 85,1 млн долларов: 55% предусмотрено на персонал, а 39% — на деятельность. Среди нерешенных вопросов остаются продолжительность переходного периода, формат присутствия UNAIDS в странах и назначение постоянного или временного исполнительного директора.

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