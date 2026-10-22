科学家发现过量RNA会直接损害线粒体——ScienceDaily

由得克萨斯农工大学兽医医学与生物医学科学学院专家领导的研究人员发现，细胞中RNA过量能够扰乱线粒体的功能——线粒体是产生细胞所需大部分能量的结构。正如ScienceDaily报道，这项工作聚焦于由痘病毒引起的感染期间RNA的积累；痘病毒包括导致天花和mpox的病毒。

研究结果发表在《Proceedings of the National Academy of Sciences》期刊上。科学家发现，细胞RNA降解系统不仅用于控制蛋白质生成、清除有缺陷的RNA分子以及调节免疫反应。它们还有助于维持细胞的能量储备。

线粒体功能紊乱

病毒在复制过程中可产生大量RNA。如果产生的RNA超过细胞能够降解的量，RNA就会积累，并可能减少能量产生。此前已知，过量的双链RNA可能触发具有潜在危害的免疫反应。然而，该研究作者还发现，过量的普通信使RNA也会产生负面影响；在正常情况下，这种RNA传递蛋白质合成的指令。

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对分离线粒体进行的实验显示，即使在未激活免疫反应的情况下加入RNA后，也会出现损伤。此外，在免疫机制显著激活之前，就已观察到线粒体问题。这表明，过量RNA可能直接影响这些细胞器的功能。

可能的解释和意义

这种影响的确切机制尚未确定。研究人员推测，大量带负电荷的RNA可能在线粒体附近积累，并扰乱其内膜上的电平衡和化学平衡。正是这种平衡对于形成ATP至关重要，ATP是细胞的主要能量来源。

作者指出，在某些癌症、神经退行性以及与衰老相关的状况中，曾观察到异常的RNA积累，但仍需要进一步研究，以确定这一机制的普遍程度及其在疾病中的作用。这些发现也可能有助于开发RNA疗法和mRNA疫苗。同时，该研究并未证明现有mRNA疫苗会导致人体线粒体损伤。

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