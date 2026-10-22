新加坡将于10月23日启动第二阶段烟霾口罩发放。该国所有60岁及以上公民均可领取两只口罩，老年人的年龄门槛已从67岁下调，Channel NewsAsia报道。

扩大领取资格范围

已在第一阶段领取口罩的人可以再领取两只。此前符合资格但尚未领取的人，可在社区俱乐部或指定自动贩卖机一次领取两个阶段的口罩。

可持续发展与环境部长傅丽珊表示，当局已考虑到60岁以上、未持有建国一代或立国一代卡的人士的诉求。CHAS Orange和Blue卡持有人、医疗费用豁免卡持有人以及ComCare援助领取者也有资格领取口罩。

孕妇、7岁至16岁的儿童以及患有哮喘等疾病的人士可在社区俱乐部领取口罩。亲属或熟人可使用他人的NRIC代为领取。

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空气质量与口罩储备

当局正在发放符合N95、KN95、FFP2和KF94标准的口罩，这些口罩可减少烟霾颗粒物的影响。根据烟霾工作小组的数据，约22%的合资格人士已经领取了口罩。

截至10月22日13时，新加坡所有地区每小时的PM2.5细颗粒物读数均处于正常范围内。与此同时，傅丽珊呼吁居民为空气质量可能恶化做好准备。此前，10月14日，新加坡西部的PM2.5读数达到288，为2015年以来的最高水平；10月18日，当地24小时空气污染指数达到230。

对贸易和企业的支持

卫生部将动用国家储备，为Sheng Siong、Giant和Cold Storage连锁店补充货架上的口罩。部分餐饮场所表示，由于顾客减少，销售额下降了多达70%。部长表示，当局将收集企业主的反馈，并决定是否需要向他们提供额外支持。

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