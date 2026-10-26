在澳大利亚堪培拉，Canberra Health Services在近三年等待后，将莉兹·艾伦的女儿从儿科过敏诊所候诊名单中移除。该机构在致这家人的信中称，这名儿童的状况已不再符合更新后的专科医生接诊标准，转诊也已关闭，澳大利亚广播公司新闻报道。

艾伦表示，她的女儿7岁时，在圣诞晚餐前剥虾时发生了过敏性反应。此后，这名儿童还对其他未确定的过敏原出现反应，其中一些情况需要前往急诊科。她于2024年1月被转诊至该诊所。

更新后的标准

Canberra Health Services在信中指出，超过6.5万人正在等待门诊服务。一些患者等待过敏中心预约已超过6年。该机构表示，其临床医生已审查并更新了患者筛选标准。

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艾伦称，在收到这封信之前，她没有收到该机构关于女儿当前健康状况的任何问询。她说，新的过敏反应大约每半年出现一次。她还表示，将孩子转诊至该诊所的医生已经退休。

医疗服务机构和反对党的立场

Canberra Health Services首席运营官艾莉森·德里特表示，该机构正在审查40多个专科门诊服务候诊名单。根据现行标准，儿科过敏服务优先接诊16岁以下患有严重和复杂食物过敏的患者，主要是有过敏性反应病史的患者。

德里特表示，如果家属认为医护人员没有考虑重要信息，可以联系该机构。她说，部分被移出候诊名单的患者可能会被建议前往私立诊所或其他当地医疗服务机构。澳大利亚首都领地反对党领袖马克·帕顿批评了这一程序，并表示将向立法议会提出动议，要求保留原有候诊名单。

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