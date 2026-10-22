新加坡将把社区心理健康支持服务整合至新的HealthierMind SG网络。该网络旨在让民众更容易获得帮助，改善服务提供者之间的协调，并为社区组织提供更稳定的资金支持，亚洲新闻台报道。

10月22日，卫生部长兼社会政策统筹部长王乙康表示，现有的社区支持团队将在统一的资金和绩效指标体系下运作。目前，各组织必须遵守不同项目的要求，这可能会使其工作更加复杂。

统一的支持体系

现有项目包括面向出现早期精神障碍症状人群的CREST社区外展团队，以及面向中度病情患者的COMIT干预团队。面向青年的服务包括CREST-Youth和Youth Integrated Teams，公共医疗机构也提供社区服务，其中包括心理健康研究所。

王乙康表示，新做法 предусматривает提供充足的基础资金水平，使组织能够留住员工并提升心理健康领域的能力。学校也可能转向根据学生病情的严重程度评估其需求：较不复杂的病例计划被转介至社区组织，而非仅转至公共医疗机构。

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青年项目与家长同意

这些变化正值人们对青年心理健康的担忧加剧之际：约三分之一年龄在10岁至18岁的新加坡青年报告有抑郁或焦虑症状。自2027年起，Grow Well SG项目将扩展至中学前两个年级的学生。该项目将首先在20所学校推行，并于2028年覆盖全国所有中学。

项目参与者将与医疗专业人员共同制定个性化健康计划，更加侧重心理韧性以及应对心理健康困难。家长和监护人将参与这一过程。

卫生部还在制定关于寻求心理健康支持的年轻人获得家长同意的指南。该部门希望让他们能够安全地获得初步帮助，同时确定让家庭参与的适当阶段。在通过指南前，卫生部将开展公众咨询，其中包括与心理健康专业人士的咨询。

政府还计划逐步加强家庭医生在提供此类帮助中的作用。2025年，Healthier SG为基层医生引入了重度抑郁障碍和广泛性焦虑障碍的管理方案。

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