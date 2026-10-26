粮农组织称巴基斯坦蔬菜和水果供应不足——《黎明报》

巴基斯坦的食品供应与国家健康饮食建议存在显著差距：该国缺少蔬菜、水果、根茎类作物、块茎和豆类，而谷物和糖的供应量高于建议水平。联合国粮食及农业组织（FAO）的一份新分析文件指出了这一点，《黎明报》报道。

营养食品短缺

题为《巴基斯坦健康饮食食品供应》的文件指出，超过60%的巴基斯坦人口无力承担健康饮食。粮农组织评估称，这导致营养不良水平居高不下，同时该国与饮食相关的非传染性疾病患病率正在上升。

巴基斯坦于2018年通过了国家膳食指南。粮农组织比较了2010年至2023年间年度食品供应量与人口对10类食品的需求。分析发现，蔬菜、根茎类作物和块茎、水果以及豆类和粒豆类作物持续短缺。

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在此期间，估算的蔬菜缺口从2010年的1090万至1780万吨扩大至2023年的1300万至2160万吨。水果的缺口则相应从190万至1030万吨扩大至390万至1430万吨。与此同时，牛奶、乳制品、肉类和鸡蛋的供应有所改善；油脂在2010年出现小幅短缺后，已进入估算的需求范围。

粮农组织的建议

粮农组织呼吁协调税收和监管措施，以改变农业生产和贸易的优先方向，改善食品分配，并减少收获后的损失和食物浪费。该组织还建议更新国家膳食指南，加强教育项目，并对高糖、高盐和高不健康脂肪的饮料及食品征收有依据的税费。

其他建议包括在包装正面标注营养价值，加大对蔬菜、水果、豆类、根茎类作物和块茎种植的投资，以及支持特定地区的牛奶生产。粮农组织还建议鼓励加工企业遵守质量标准，并减少食品中的盐、糖和不健康脂肪含量。

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