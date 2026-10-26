Zaopatrzenie Pakistanu w żywność znacząco nie odpowiada krajowym zaleceniom dotyczącym zdrowego odżywiania: w kraju brakuje warzyw, owoców, roślin korzeniowych, bulw i roślin strączkowych, podczas gdy zbóż i cukru dostarczanych jest więcej niż zalecany poziom. Wynika to z nowego dokumentu analitycznego Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), jak informuje Dawn.

Niedobór wartościowej żywności

W dokumencie „Food Supply for Healthy Diets in Pakistan” wskazano, że ponad 60% ludności Pakistanu nie może sobie pozwolić na zdrową dietę. Według szacunków FAO przyczynia się to do wysokiego poziomu niedożywienia, a jednocześnie w kraju rośnie rozpowszechnienie niezakaźnych chorób związanych z dietą.

Pakistan przyjął krajowe zalecenia żywieniowe w 2018 roku. FAO porównała roczne wielkości dostaw żywności z potrzebami ludności w 10 grupach produktów w latach 2010–2023. Analiza wykazała utrzymujący się niedobór warzyw, roślin korzeniowych i bulw, owoców, a także roślin strączkowych i nasion roślin strączkowych.

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W tym okresie szacowany niedobór warzyw wzrósł z 10,9–17,8 mln ton w 2010 roku do 13–21,6 mln ton w 2023 roku. W przypadku owoców luka zwiększyła się odpowiednio z 1,9–10,3 mln ton do 3,9–14,3 mln ton. Jednocześnie poprawiły się dostawy mleka, produktów mlecznych, mięsa i jaj, a tłuszcze i oleje, po niewielkim niedoborze w 2010 roku, znalazły się w szacowanym zakresie potrzeb.

Zalecenia FAO

FAO wezwała do skoordynowania środków podatkowych i regulacyjnych, aby zmienić priorytety produkcji rolnej i handlu, poprawić dystrybucję żywności oraz ograniczyć straty po zbiorach i marnotrawstwo żywności. Organizacja zaleciła również aktualizację krajowych zaleceń żywieniowych, wzmocnienie programów edukacyjnych oraz wprowadzenie opartych na dowodach podatków od napojów i produktów o wysokiej zawartości cukru, soli i niezdrowych tłuszczów.

Wśród innych propozycji znalazły się oznakowanie wartości odżywczej na przedniej części opakowania, większe inwestycje w uprawę warzyw, owoców, roślin strączkowych, roślin korzeniowych i bulw, a także wsparcie produkcji mleka w wybranych regionach. FAO radzi również zachęcać przetwórców do przestrzegania standardów jakości oraz zmniejszania zawartości soli, cukru i niezdrowych tłuszczów w produktach.

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