W Nepalu Komisja Edukacji Medycznej zwiększyła o 418 liczbę miejsc na państwowych uczelniach medycznych na następny rok akademicki. Łącznie przeznaczono 9691 miejsc na kierunki medyczne i inne nauki o zdrowiu, a do zintegrowanych egzaminów wstępnych zgłosiło się 77 359 kandydatów, informuje Kathmandu Post.

Minister edukacji i sportu oraz współprzewodniczący komisji Sasmit Pokharel oświadczył, że liczba miejsc wzrosła wyłącznie w instytucjach państwowych, podczas gdy limity w prywatnych uczelniach medycznych pozostały bez zmian. Jak zaznaczył, decyzja ma dać studentom z wysokimi wynikami możliwość studiowania w instytucjach państwowych za niższą opłatą. Na państwowych uczelniach medycznych 75% miejsc jest przeznaczonych dla studentów uczących się na stypendiach, podczas gdy w instytucjach prywatnych stypendia otrzymuje zazwyczaj 10–20% studentów.

Nowe miejsca na MBBS

Na programach MBBS w instytucjach państwowych dodano 110 miejsc. Uniwersytet Nauk o Zdrowiu im. Shahida Dasharatha Chanda w Gecie, w prowincji Sudurpashchim, po raz pierwszy otrzymał zezwolenie na 50 miejsc na programie MBBS. Po kolejne 30 miejsc dodano Instytutowi Nauk o Zdrowiu BP Koirala w Dharanie oraz Nepalskiemu Wojskowemu Instytutowi Nauk o Zdrowiu.

Komisja dodała także 120 miejsc na programach BSc Nursing oraz 98 na programach Bachelor of Medical Science. Według wspólnego sekretarza komisji Hariego Prasada Nirauli miejsca rozdzielono między 84 z 90 instytucji, które złożyły formularze samooceny w celu uzyskania zezwolenia na następny rok akademicki.

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Krytyka programu w Gecie

Aktywista na rzecz reformy edukacji medycznej, profesor dr Govinda KC, wezwał do cofnięcia zezwolenia na program MBBS w Gecie, twierdząc, że instytucja rzekomo nie posiada niezbędnej infrastruktury i personelu. Zażądał również anulowania decyzji o zwiększeniu liczby miejsc w Nepalskim Wojskowym Instytucie Nauk o Zdrowiu. Zdaniem KC uruchamianie programów bez spełnienia wymogów dotyczących infrastruktury, kadr i standardów prawnych może pogorszyć jakość edukacji medycznej.

KC oświadczył, że dla edukacji medycznej w Gecie musi działać szpital mający co najmniej 300 łóżek. Twierdzi również, że władze rzekomo próbują zaliczyć łóżka w sąsiednich szpitalach państwowych, aby spełnić ten wymóg. Komisja ze swojej strony poinformowała, że podział miejsc oparto na raportach z inspekcji przygotowanych przez zespoły ekspertów.

Egzaminy wstępne mają rozpocząć się w sobotę i potrwać do 4 listopada. Egzamin MBBS zaplanowano na 31 października, BDS na 1 listopada, a BSc Nursing na 2 listopada. Testy będą przeprowadzane od 11:00 do 14:00 w wyznaczonych ośrodkach. Są organizowane około miesiąc później, niż przewidywał kalendarz akademicki.

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