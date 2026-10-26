В Непале Комиссия по медицинскому образованию увеличила на 418 число мест в государственных медицинских колледжах на следующий учебный год. Всего для программ по медицине и другим наукам о здоровье выделили 9691 место, а на интегрированные вступительные экзамены подались 77 359 абитуриентов, сообщает Kathmandu Post.

Министр образования и спорта и сопредседатель комиссии Сасмит Покхарел заявил, что число мест выросло только в государственных учреждениях, тогда как квоты частных медицинских колледжей не изменились. По его словам, решение должно дать студентам с высокими результатами возможность учиться в государственных учреждениях за меньшую плату. В государственных медицинских колледжах 75% мест предназначены для студентов, обучающихся по стипендиям, тогда как в частных учреждениях стипендии обычно получают 10–20% студентов.

Новые места для MBBS

Для программ MBBS в государственных учреждениях добавили 110 мест. Университет медицинских наук имени Шахида Дашарата Чанда в Гете, в провинции Судурпашчим, впервые получил разрешение на 50 мест по программе MBBS. Еще по 30 мест добавили Институту наук о здоровье BP Koirala в Дхаране и Непальскому армейскому институту наук о здоровье.

Комиссия также добавила 120 мест для программ BSc Nursing и 98 — для программ Bachelor of Medical Science. По словам совместного секретаря комиссии Хари Прасада Нираулы, места распределили между 84 из 90 учреждений, которые подали формы самооценки для получения разрешения на следующий учебный год.

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Критика программы в Гете

Активист реформы медицинского образования профессор доктор Говинда KC призвал отменить разрешение на программу MBBS в Гете, заявив, что учреждение якобы не имеет необходимой инфраструктуры и персонала. Он также потребовал отменить решение об увеличении мест в Непальском армейском институте наук о здоровье. По мнению KC, запуск программ без соблюдения требований к инфраструктуре, кадрам и правовым стандартам может ухудшить качество медицинского образования.

KC заявил, что для медицинского образования в Гете должна работать больница как минимум на 300 коек. Он также утверждает, что власти якобы пытаются засчитать койки соседних государственных больниц, чтобы выполнить это требование. Комиссия со своей стороны сообщила, что распределение мест основывалось на инспекционных отчетах, подготовленных экспертными группами.

Вступительные экзамены должны начаться в субботу и продлиться до 4 ноября. Экзамен на MBBS запланирован на 31 октября, на BDS — на 1 ноября, а на BSc Nursing — на 2 ноября. Испытания будут проводиться с 11:00 до 14:00 в определенных центрах. Они проводятся примерно на месяц позже, чем предусматривал академический календарь.

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