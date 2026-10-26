尼泊尔公立医学院新增418个名额——《加德满都邮报》

尼泊尔医学教育委员会将下一学年公立医学院的名额增加了418个。医学及其他健康科学项目共分配了9691个名额，77,359名申请者报名参加综合入学考试，《加德满都邮报》报道。

教育和体育部长、委员会联合主席萨斯米特·波卡雷尔表示，名额仅在公立院校增加，私立医学院的配额没有变化。他说，这一决定旨在让成绩优异的学生有机会以较低费用在公立院校学习。公立医学院75%的名额面向获得奖学金学习的学生，而私立院校通常只有10%至20%的学生获得奖学金。

新增MBBS名额

公立院校的MBBS项目新增110个名额。位于苏杜尔帕希姆省盖塔的沙希德·达沙拉特·钱德健康科学大学首次获准设立50个MBBS名额。位于达兰的BP Koirala健康科学研究所和尼泊尔陆军健康科学研究所则各增加30个名额。

委员会还为BSc Nursing项目增加120个名额，为Bachelor of Medical Science项目增加98个名额。委员会联合秘书哈里·普拉萨德·尼劳拉表示，名额分配给了90所提交自我评估表、申请下一学年许可的院校中的84所。

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对盖塔项目的批评

医学教育改革活动人士戈文达·KC教授兼医学博士呼吁撤销盖塔MBBS项目的许可，称该院校据称不具备必要的基础设施和人员。他还要求取消增加尼泊尔陆军健康科学研究所名额的决定。KC认为，在不符合基础设施、人员和法律标准要求的情况下开设项目，可能会降低医学教育质量。

KC表示，盖塔的医学教育必须有一所至少拥有300张床位的医院运营。他还声称，当局据称正试图将邻近公立医院的床位计入其中，以满足这一要求。委员会则表示，名额分配以专家组编写的检查报告为依据。

入学考试计划于周六开始，并持续至11月4日。MBBS考试定于10月31日举行，BDS考试定于11月1日举行，BSc Nursing考试定于11月2日举行。考试将于11:00至14:00在指定考点进行。考试举行时间比学术日历规定的时间晚约一个月。

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