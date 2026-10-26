W globalnym badaniu klinicznym III fazy spersonalizowana szczepionka mRNA w połączeniu z immunoterapią pembrolizumabem zmniejszyła ryzyko nawrotu czerniaka lub zgonu o 42% w porównaniu z leczeniem wyłącznie pembrolizumabem. W badaniu uczestniczyło ponad 1100 pacjentów ze 157 ośrodków badawczych w różnych krajach, podaje ScienceAlert.

Szczepionka jest tworzona dla każdego guza

Preparat opracowały firmy Moderna i Merck do stosowania po operacji usunięcia czerniaka. Najpierw specjaliści sekwencjonują guz pacjenta i określają jego indywidualne różnice względem zdrowych komórek. Na podstawie tych danych tworzą szczepionkę, która ma pomóc układowi odpornościowemu rozpoznawać i atakować komórki guza.

Szczepionkę podaje się w formie mRNA i stosuje razem z lekiem Keytruda (pembrolizumabem). Pembrolizumab pomaga komórkom odpornościowym rozpoznawać komórki nowotworowe. Spersonalizowana szczepionka ma ukierunkowywać układ odpornościowy na specyficzne cechy guza konkretnego pacjenta.

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Dane z badania i dalsze kroki

Wśród uczestników, którzy pozostawali bez oznak nowotworu przez sześć miesięcy od rozpoczęcia leczenia, zmniejszenie ryzyka nawrotu czerniaka lub zgonu wyniosło 58% w porównaniu z pembrolizumabem bez szczepionki. Wyniki III fazy potwierdziły wcześniejsze dane z badania II fazy opublikowane w 2024 roku.

Główna badaczka międzynarodowego badania, onkolożka kliniczna Georgina Long z Melanoma Institute Australia, przedstawiła wyniki na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej w 2026 roku. Planowana jest ich publikacja w czasopiśmie New England Journal of Medicine. Szczepionka nie jest jeszcze dostępna dla pacjentów w Australii i USA, a wyniki badania weszły do procesu regulacyjnego.

Jednocześnie w materiale zaznaczono, że randomizowane badania szczepionek mRNA przeciw rakowi jelita grubego, a także rakowi głowy i szyi, wcześniej nie wykazały zmniejszenia ryzyka nawrotu.

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