В глобальном клиническом исследовании III фазы персонализированная мРНК-вакцина в сочетании с иммунотерапией пембролизумабом снизила риск возвращения меланомы или смерти на 42% по сравнению с лечением только пембролизумабом. В исследовании участвовали более 1100 пациентов из 157 исследовательских центров в разных странах, сообщает ScienceAlert.

Вакцину создают для каждой опухоли

Препарат разработали компании Moderna и Merck для применения после операции по удалению меланомы. Сначала специалисты секвенируют опухоль пациента и определяют ее индивидуальные отличия от здоровых клеток. На основе этих данных они создают вакцину, которая должна помочь иммунной системе распознавать и атаковать клетки опухоли.

Вакцину вводят в форме мРНК и применяют вместе с препаратом Keytruda (пембролизумабом). Пембролизумаб помогает иммунным клеткам распознавать раковые клетки. Персонализированная вакцина должна направлять иммунную систему на специфические признаки опухоли конкретного пациента.

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Данные исследования и дальнейшие шаги

Среди участников, которые оставались без признаков рака через шесть месяцев после начала лечения, снижение риска рецидива меланомы или смерти составило 58% по сравнению с пембролизумабом без вакцины. Результаты III фазы подтвердили предварительные данные исследования II фазы, опубликованные в 2024 году.

Главная исследовательница международного испытания, медицинский онколог Джорджина Лонг из Melanoma Institute Australia, представила результаты на Конгрессе Европейского общества медицинской онкологии 2026 года. Их планируют опубликовать в журнале New England Journal of Medicine. Вакцина пока недоступна для пациентов в Австралии и США, а результаты испытания вошли в регуляторный процесс.

В то же время в материале отмечается, что рандомизированные исследования мРНК-вакцин против колоректального рака, а также рака головы и шеи ранее не продемонстрировали снижения риска рецидива.

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