мРНК-вакцина знизила ризик рецидиву чи смерті від меланоми на 42% — ScienceAlert

У глобальному клінічному випробуванні III фази персоналізована мРНК-вакцина в поєднанні з імунотерапією пембролізумабом знизила ризик повернення меланоми або смерті на 42% порівняно з лікуванням лише пембролізумабом. У дослідженні брали участь понад 1100 пацієнтів зі 157 дослідницьких майданчиків у різних країнах, повідомляє ScienceAlert.

Вакцину створюють для кожної пухлини

Препарат розробили компанії Moderna та Merck для застосування після операції з видалення меланоми. Спочатку фахівці секвенують пухлину пацієнта та визначають її індивідуальні відмінності від здорових клітин. На основі цих даних вони створюють вакцину, яка має допомогти імунній системі розпізнавати й атакувати клітини пухлини.

Вакцину вводять у формі мРНК і застосовують разом із препаратом Keytruda (пембролізумабом). Пембролізумаб допомагає імунним клітинам розпізнавати ракові клітини. Персоналізована вакцина має спрямовувати імунну систему на специфічні ознаки пухлини конкретного пацієнта.

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Дані випробування та подальші кроки

Серед учасників, які залишалися без ознак раку через шість місяців після початку лікування, зниження ризику рецидиву меланоми або смерті становило 58% порівняно з пембролізумабом без вакцини. Результати III фази підтвердили попередні дані випробування II фази, опубліковані у 2024 році.

Головна дослідниця міжнародного випробування, медична онкологиня Джорджина Лонг із Melanoma Institute Australia, представила результати на Конгресі Європейського товариства медичної онкології 2026 року. Їх планують опублікувати в журналі New England Journal of Medicine. Вакцина поки недоступна для пацієнтів в Австралії та США, а результати випробування увійшли до регуляторного процесу.

Водночас у матеріалі зазначається, що рандомізовані дослідження мРНК-вакцин проти колоректального раку, а також раку голови й шиї раніше не продемонстрували зниження ризику рецидиву.

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