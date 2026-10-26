一项全球III期临床试验显示，个体化mRNA疫苗与免疫疗法帕博利珠单抗联用，与单独使用帕博利珠单抗相比，将黑色素瘤复发或死亡风险降低了42%。该研究涉及不同国家157个研究中心的1100多名患者，ScienceAlert报道。

疫苗为每个肿瘤量身定制

该药物由Moderna和Merck公司开发，用于黑色素瘤切除手术后。首先，专家对患者肿瘤进行测序，并确定其与健康细胞之间的个体差异。基于这些数据，他们制作疫苗，旨在帮助免疫系统识别和攻击肿瘤细胞。

该疫苗以mRNA形式注射，并与药物Keytruda（帕博利珠单抗）联合使用。帕博利珠单抗帮助免疫细胞识别癌细胞。个体化疫苗旨在使免疫系统针对特定患者肿瘤的特异性特征。

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试验数据和后续步骤

在治疗开始六个月后仍未出现癌症迹象的参与者中，与未接种疫苗而使用帕博利珠单抗相比，黑色素瘤复发或死亡风险降低了58%。III期结果证实了2024年公布的II期试验早期数据。

国际试验的主要研究者、来自Melanoma Institute Australia的肿瘤内科医生乔治娜·朗在2026年欧洲肿瘤内科学会大会上公布了结果。相关结果计划发表于《新英格兰医学杂志》。该疫苗目前尚未向澳大利亚和美国的患者提供，试验结果已进入监管流程。

同时，文章指出，此前针对结直肠癌以及头颈癌的mRNA疫苗随机研究，均未显示复发风险降低。

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