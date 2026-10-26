ФАО сообщила о дефиците овощей и фруктов в Пакистане — Dawn

Продовольственное обеспечение Пакистана существенно не соответствует национальным рекомендациям по здоровому питанию: стране не хватает овощей, фруктов, корнеплодов, клубней и бобовых, тогда как зерновых и сахара поставляется больше рекомендованного уровня. Об этом говорится в новом аналитическом документе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), сообщает Dawn.

Дефицит питательных продуктов

В документе «Food Supply for Healthy Diets in Pakistan» отмечается, что более 60% населения Пакистана не могут позволить себе здоровый рацион. По оценке ФАО, это способствует высокому уровню неполноценного питания, в то время как в стране растёт распространённость связанных с питанием неинфекционных заболеваний.

Пакистан принял национальные рекомендации по питанию в 2018 году. ФАО сопоставила объёмы ежегодных поставок продовольствия с потребностями населения по 10 группам продуктов в период с 2010 по 2023 год. Анализ выявил устойчивый дефицит овощей, корнеплодов и клубней, фруктов, а также бобовых и зернобобовых культур.

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За этот период расчётный дефицит овощей вырос с 10,9–17,8 млн тонн в 2010 году до 13–21,6 млн тонн в 2023 году. Для фруктов разрыв увеличился соответственно с 1,9–10,3 млн тонн до 3,9–14,3 млн тонн. В то же время поставки молока, молочных продуктов, мяса и яиц улучшились, а жиры и масла после небольшого дефицита в 2010 году вошли в расчётный диапазон потребностей.

Рекомендации ФАО

ФАО призвала согласовать налоговые и регуляторные меры, чтобы изменить приоритеты агропроизводства и торговли, улучшить распределение продуктов и сократить потери после сбора урожая и пищевые отходы. Организация также рекомендовала обновить национальные рекомендации по питанию, усилить просветительские программы и ввести обоснованные налоги на напитки и продукты с высоким содержанием сахара, соли и вредных жиров.

Среди других предложений — маркировка пищевой ценности на лицевой стороне упаковки, большие инвестиции в выращивание овощей, фруктов, бобовых, корнеплодов и клубней, а также поддержка производства молока в отдельных регионах. ФАО также советует поощрять переработчиков соблюдать стандарты качества и снижать содержание соли, сахара и вредных жиров в продуктах.

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