В Исламабаде Медицинский трибунал отменил выводы о халатности и недобросовестности в отношении старшего анестезиолога Мухаммада Шераза Салима по делу о смерти ребенка после операции в 2021 году. Также было отменено решение об аннулировании его лицензии, а дело направили на новое рассмотрение.

Дело рассмотрят повторно

Как сообщает Dawn, трибунал отдельно подчеркнул, что это решение не означает оправдания врача. Судебный орган удовлетворил апелляцию Салима и постановил повторно рассмотреть его дело.

Консолидированное решение, подготовленное председателем трибунала, отставным судьей Сафдаром Салимом Шахидом, касается четырех апелляций. Они связаны со смертью Хафсы Умер, которая перенесла тяжелое неотложное медицинское состояние во время ортопедической процедуры в больнице Hameed Latif Hospital 20 марта 2021 года и умерла через три дня.

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Неразрешенные вопросы

Трибунал отметил, что в деле остаются неразрешенные вопросы относительно времени возникновения неотложного медицинского состояния, толкования видеозаписей, точности зафиксированного времени и обязанностей врачей.

Трибунал также частично удовлетворил апелляцию отца ребенка Умера Фарука. Регулятору поручили повторно рассмотреть его жалобы на отдельных медицинских работников, предоставив ему возможность высказаться. Пакистанский медицинский и стоматологический совет должен в течение 14 дней предоставить индексированную копию материалов производства, включая экспертные заключения и свидетельские показания.

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